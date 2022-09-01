وتبدو الأسطورة الأميركية البالغة 40 عاماً مصممة على عدم الخروج باكرًا من البطولة المتوقع أن تكون الأخيرة في مسيرتها المذهلة.

وقالت سيرينا بعد الفوز ردًا على سؤال عما إذا كانت متفاجئة من مستواها "أنا سيرينا. ليس لدي لأثبته ولا شيء لأخسره (...) لا يزال هناك القليل بداخلي لذا سنرى ما سيحصل. أنا لاعبة جيدة جدًا. أحب التحدي".

من جهتها، أقرت الإستونية أن صخب الجماهير الداعمة لسيرينا على أكبر ملعب كرة مضرب في العالم أثر عليها.

وقالت في هذا الصدد "كان الأمر صعبًا. كنت أعرف ما ينتظرني، كان شيئًا لم أختبره من قبل".

