ساكاري نجحت في حسم المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط لأربعة ثم عادلت اللاعبة الألمانية النتيجة بتغلبها في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة قبل أن تعود ساكاري وتبسط سيطرة مطلقة على المجموعة الثالثة لتنهيها بستة أشواط دون رد وتكمل مشوارها نحو الدور الثاني.

كما نجحت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالمياً في التأهل إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الروسية كاميلا راخيموفا (90 والصاعدة من التصفيات) بنتيجة 6-2 و6-4.

وتواجه غارسيا التي وصلت إلى نيويورك عقب فوزها بدورة سينسيناتي، احدى دورات الألف للسيدات، في الدور التالي روسية أخرى هي آنا كالينسكايا (60) والتي أقصت السويدية ريبيكا بيترسون (92) 6-4 و6-3.

وفي سن الـ 28 عاماً، تشارك غارسيا للمرة العاشرة في فلاشينغ ميدوز من دون أن تنجح في تجاوز الدور الثالث، علماً أنها وصلت إلى ثمن النهائي في أستراليا ورولان غاروس وويمبلدون، وإلى الدور ربع النهائي لرولان غاروس عام 2017.

وفي أبرز المباريات، فازت الأميركية أليسون ريسك (29) على مواطنتها إليانا يو 6-2 و6-4، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (18) على الكرواتية دونا فيكيتش 7-5 و6-3، والأميركية كوكو غوف على الفرنسية ليوليا جانجان 6-2 و6-3 في ساعتين و20 دقيقة.

وفشلت الفرنسية هارموني تام (112 عالمياً) التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل باخراج المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس من الدور الأوّل في ويمبلدون في تكرار انجازها اثر خسارتها أمام الكندية بيانكا أندرييسكو (48) بنتيجة صفر-6 و6-3 و1-6.

وتواجه أندرييسكو الفائزة في فلاشينغ ميدوز 2019 البرازيلية بياتريز حداد مايا (15) التي سحقت الكرواتية آنا كونيوخ (117) 6-صفر و6-صفر.

ولم تكن حال الرومانية سيمونا هاليب المصنفة سابعة عالمياً أفضل من تام اذ خرجت من الدور الأوّل بخسارتها أمام الأوكرانية داريا سنيغور (124) بنتيجة 2-6 و6-صفر و4-6.

أصيبت المصنفة أولى عالمياً سابقاً والفائزة برولان غاروس (2018) وويمبلدون (2019) ومؤخراً بدورة تورنتو، احدى دورات الألف للسيدات، بنكسة في سعيها للعودة إلى أفضل مستوياتها بعد عام من خروجها من العشر الأوليات بسبب إصابات متكررة في الكتف والفخذ.