وتلتقي سابالينكا في نصف النهائي الفائزة من مواجهة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى.

وحسمت البولندية البالغة 21 عاماً تأهلها إلى نصف نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى بعدما تخطت الأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة 6-3 و7-6 (7-4)، لتحقق فوزها الثالث على منافستها هذا العام، بعد نصف نهائي ميامي الألف وربع نهائي بطولة رولان غاروس.



وتأمل شفيونتيك، الفائزة بلقب بطولة رولان غاروس، أن تحقق فوزها الرابع أيضاً هذا العام على منافستها المقبلة سابالينكا.



وسبق للبولندية أن فازت على سابالينكا هذا العام في ربع نهائي الدوحة ونهائي شتوتغارت ونصف نهائي روما، لكنها توقعت: "مباراة صعبة جداً. ستكون هناك إرسالات سريعة وضربات قوية، كما حصل الليلة" ضد بيغولا التي انتهى مشوارها عند ربع النهائي للمرة الثالثة هذا الموسم في البطولات الكبرى والرابعة في مسيرتها.



وارتكبت شفيونتيك الأربعاء الكثير من الأخطاء على غرار منافستها في لقاء شهد 13 فرصة كسر إرسال و61 خطأ مباشراً للاعبتين.

وقالت البولندية إنّه: "يعني لي الكثير الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى"، مضيفة بعد الفوز الصعب جداً: "أنا سعيدة بالعمل الكبير الذي قمت به لكني أبقيت مستوى آمالي متدنياً" كي لا تشعر بخيبة كبيرة في حال خروجها.



أما بالنسبة لسابالينكا، ابنة الـ24 عاماً الساعية إلى لقبها الأوّل في البطولات الكبرى التي وصلت فيها إلى دور الأربعة مرتين في السابق (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي)، فاحتاجت إلى ساعة و21 دقيقة لتحقق فوزها الثالث على بليشكوفا من أصل 5 مواجهات بينهما من دون أن تضطر إلى انقاذ اي فرصة للأخيرة لكسر إرساله البيلاروسية.



وقالت سابالينكا: "كنت أتوقع مستوى رائع مع الكثير من التبادلات الطويلة. أردت البقاء في اللقاء وجعلها تعاني".