وبلغ زفيريف ربع النهائي في البطولات الكبرى للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية والرابعة في آخر خمس بطولات "غراند سلام".

ويلتقي اللاعب الألماني في الدور المقبل مع الجنوب إفريقي لويد هاريس الفائز على الأميركي رايلي أوبيلكا 6-7 (6-8) و6-4 و6-1 و6-3.

وقال زفيريف الذي عزّز سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 15 بعد نهاية المباراة "كان اللقاء على أعلى مستوى من البداية وحتى النهاية، وكان هناك العديد من الضربات القوية".

وأضاف "أنا سعيد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي وسنرى إلى أين سنصل".

وبعد فوزه بمجموعتين متتاليتين، عانى زفيريف الأمرَين لحسم المجموعة الثالثة التي حصل فيها سينر على فرصتين لكسبها، لا سيما عندما كسر إرسال زفيريف في الشوط الثاني عشر، قبل أن يقلب زفيريف تأخره ويحسم اللقاء.

وتابع اللاعب الالماني "هذا هو الحال في الاشهر القليلة الماضية. اللاعبون الذين يمتلكون الثقة يعرفون تماماً ماذا يجب ان يفعلوا في هذه الحالات. أنا سعيد بالتأهل من خلال الفوز بثلاث مجموعات دون ردّ".

وأشار زفيريف إلى أنّه يحتفظ بميداليته الاولمبية الذهبية معه كدفع معنوي ولاحتضانها متى أراد.