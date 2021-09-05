وكان سوك تقدم في النتيجة بفوزه في المجموعة الأولى، بستة أشواط لثلاثة لكنه في مستهل المجموعة الثانية، اضطر إلى تضميد فخذه اليمنى لاستكمال المباراة وكانت هذه نقطة التحول، حيث قلب زفيريف تأخره محققاً الفوز في المجموعتين الثانية والثالثة بستة أشواط لاثنين وستة لثلاثة.

وواصل زفيريف تقدمه بداية المجموعة الرابعة حين قرر سوك عدم التحامل أكثر على إصابته والانسحاب ، ليؤمّن بذلك زفيريف بطل أولمبياد طوكيو مقعده في ثمن النهائي.

ويلاقي "زفيريف" في ثمن النهائي الإيطالي يانيك سينر، الذي تأهل بعد فوز شاق على الفرنسي غاييل مونفيس بثلاث مجموعات لاثنتين.

اللاعب الإيطالي كان تقدم في المجموعتين الأولى والثانية بسبعة أشواط لستة وستة لاثنين على التوالي لكن الفرنسي مونفيس رفع من حدة المنافسة بفوزه بالمجموعتين الثالثة والرابعة بنتيجة ستة أشواط لأربعة في كلتيهما معادلاً الكفتين بمجموعتين لكل منهما، ليحتكم اللاعبان إلى المجموعة الخامسة والفاصلة استعاد خلالها سينر أفضليته ليحسمها لصالحه بستة أشواط لأربعة ويحجز مقعده في دور الستة عشر.

