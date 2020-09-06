زفيريف يبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز

وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها زفيريف ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ويعتبر نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي أفضل نتيجة لزفيريف في بطولات الغراند سلام حين خرج أمام النمسوي دومينيك تييم.

وعلى عكس مباراته في الدور الثالث أمام الفرنسي أدريان مانارانينو حين خسر المجموعة الأولى قبل الدخول في أجواء اللقاء، لم يعان أمام الإسباني المشارك في فلاشينغ ميدوز للمرة الأولى في مسيرته.

وحقق زفيريف المصنف خامساً في البطولة 18 ارسالاً ساحقاً و38 ضربة رابحة ونجح في كسر ارسال منافسه في سبع مناسبات من أصل عشر فرص أتيحت له.

