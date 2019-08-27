وتأهل روبليف إلى الدور الثاني من آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه عليه 6-4 و6-7 (5-7) و7-6 (9-7) و7-5 في مباراة ماراتونية استمرت ثلاث ساعات و54 دقيقة الثلاثاء.

وتابع روبليف المصنف 43 عالمياً عروضه القوية في الآونة الأخيرة لا سيما بعد تفوقه على السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور الثالث من دورة سينسيناتي الأميركية استعداداً لهذه البطولة قبل أسبوعين.

وقال روبليف "كانت المباراة صعبة علينا، كانت الظروف صعبة لكننا قدمنا مباراة مدهشة، كنت متعباً في آواخر المباراة في حين بدأ منافسي يشعر بتقلصات عضلية، حاولت إظهار خلاف ذلك".

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها تسيتسيباس من الدور الأول من بطولة كبيرة بعد توديعه بطولة ويمبلدون في الدور ذاته الشهر الماضي.



وفجر القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين مفاجأة كبيرة وأطاح بالإسباني روبرتو باوتيستا المصنف العاشر بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4 و3-6 و6-3.

وخرج النمسوي تييم المصنف رابعاً بخسارته من الإيطالي فابيانو 4-6 و 6-3 و3-6 و2-6.