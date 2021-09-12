رادوكانو تعرب عن سعادتها عقب تتويجها التاريخي من قبل beIN SPORTS September 12, 2021 15:07 1:06 دقيقة في تصريح خاص لـ beIN SPORTS ، أعربت لاعبة التنس البريطانية الشابة إيما رادوكانو عن سعادتها بالفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مؤكدة أن المباراة النهائية كانت صعبة أمام منافسة عنيدة. مقابلات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إيما رادوكانو -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة رادوكانو تعرب عن سعادتها عقب تتويجها التاريخي 1:23 دقيقة الفرنسي كابو يتحدث عن أدوراه المختلفة مع فياريال 0:46 دقيقة إنجاز دجوكوفيتش التاريخي يصطدم بطموح مدفيديف 0:57 دقيقة هالير يقود أياكس لفوز صعب وآيندهوفن ينتصر بالثلاثة 0:45 دقيقة بنفيكا يستعرض وينتصر بالخمسة 3:13 دقيقة مواجهة منتظرة بين ليدز يونايتد وليفربول 6:56 دقيقة رادوكانو تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:52 دقيقة بلباو يتخطى مايوركا ويتصدر مؤقتاً 3:12 دقيقة مرسيليا يعود من موناكو بانتصار عزيز 1:17 دقيقة الريان يتجنب الخسارة وبداية جيدة للغرافة