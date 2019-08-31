فرض حامل اللقب المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والمصنف ثالثا السويسري روجيه فيدرر أنفسهما في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، والذي شهد خروج السابع الياباني كي نيشيكوري.

وبلغ كل من اللاعبين الدور الرابع من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بفوز سهل الجمعة، اذ تفوق ديوكوفيتش على المصنف 111 عالميا الأميركي دينيس كودلا 6-3، 6-4، و6-2، وفيدرر على البريطاني دان إيفانز 6-2، 6-2، و6-1.

وقال ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الرابع في فلاشينغ ميدوز والـ17 في الغراند سلام، أنه شعر براحة أكبر أمس على مستوى الكتف الأيسر الذي آلمه في الدور الثاني ضد الأرجنتيني خوان إيناسيو لونديرو. وأوضح "خوضي مباراة بلا ألم تقريبا هو تحسن كبير عن المباراة الأخيرة".

وكان ديوكوفيتش المتوج بأربعة ألقاب في آخر خمس بطولات غراند سلام، قد امتنع عن التمرن الخميس للتفرغ لمعالجة آلام الكتف. لكن اللاعب البالغ 32 عاما، آثر بعد مباراة الدور الثالث "عدم الدخول في التفاصيل الطبية (...) لكنه كان يزعجني بالتأكيد في الأسابيع القليلة الماضية".

وحجز الصربي موعدا في الدور الرابع مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، في إعادة لمباراتهما النهائية في فلاشينغ ميدوز عام 2016، والتي انتهت لصالح ديوكوفيتش.

وقال الصربي الذي تفوق على فافرينكا في 19 من 24 مواجهة مباشرة بينهما آخرها نهائي 2016، أنه خاض ضد السويسري "مواجهات كبيرة على مدى الأعوام، لاسيما هنا".

وتغلب فافرينكا بدوره على الإيطالي باولو لورنسي 6-4، 7-6 (11-9) و7-6 (7-4). وتوقع أن تشهد مباراته ضد ديوكوفيتش "تبادلات كبيرة للكرة"، مؤكدا أن الصربي يدفعه الى "تقديم كرة مضرب جيدة".

وفاز فيدرر، مواطن فافرينكا وصديقه، بسهولة على إيفانز، مواصلا التطلع لتعزيز رقمه القياسي في الغراند سلام (20 حاليا)، وتحقيق الأول في نيويورك منذ 2008 حين رفع الكأس للمرة الخامسة تواليا.

وفي مباراة حسمها في ساعة و20 دقيقة، كان فيدرر أكثر اقناعا من أول مباراتين حيث خسر المجموعة الافتتاحية.

وقال السويسري البالغ 38 عاما "لعبت بشكل مماثل. ربما كان (ايفانز) مرهقا لانه لعب الليلة الماضية" بعد تأجيل مباراته بسبب الأمطار.

ولم يخف إيفانز خيبة أمله من الخسارة على رغم اعتباره أنها أتت ضد منافس "خاض مباراة من دون أخطاء تقريبا".

ويلتقي فيدرر البلجيكي دافيد غوفان الخامس عشر الذي تغلب على الإسباني بابلو كارينيو بوستا 7-6 (7-5)، و7-6 (11-9) و7-5.



ميدفيديف يأسف

الى ذلك، تمكن الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا، من عبور الدور الثالث على حساب الإسباني فيليسيانو لوبيز المصنف 61 عالميا، بعد بفوزه 7-6 (7-1)، 4-6، 7-6 (9-7) و6-4، ليلاقي الألماني دومينيك كوفر الفائز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-3، 7-6 (7-5)، 4-6، و6-1.

لكن مباراة مدفيديف طبعها توتره الذي أدى الى توجيه انذار له، بعدما انتزع منشفته بغضب ورمى مضربه، ووجه إشارة مسيئة بإصبعه.

وتعهد الروسي البالغ من العمر 23 عاما، والذي يعد من أبرز اللاعبين الصاعدين هذا الموسم، بأن يقوم "بأفضل من ذلك في المرة المقبلة".

وبرر مدفيديف غضبه بالقول "المباراة كانت صعبة (...) كنت قد بدأت بخسارة الزخم"، علما بأن الجمهور رد على حركته بصافرات الاستهجان.

وأكد الروسي أنه توجه بالاعتذار الى منافسه ومدربه بعد المباراة.

في المقابل، كان نيشيكوري أبرز مصنف يخرج حتى الآن من الدور الثالث، وذلك بخسارته 6-2 و6-4 و2-6 و6-3 أمام الأسترالي أليكس دي مينور الذي حقق فوزه الأول على لاعب بين العشرة الأوائل عالميا في 12 محاولة.

ويلتقي الأسترالي (20 عاما ومصنف 38) البلغاري غريغور ديميتروف بعد فوزه على البولندي كميل مايهشاك 7-5، 7-6 (10-8) و6-2.