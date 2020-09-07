This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So… https://t.co/UL4hWEirWL — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 6, 2020

استبعاد دجوكوفيتش لتوجيهه كرة باتجاه احدى حكمات الخطوط

وخرج الصربي الذي كان المرشح الأبرز للتتويج بلقب البطولة من الملعب دون أن يحضر المؤتمر الصحافي، لكنه تقدم بعد ذلك بساعات باعتذار عما حدث في حسابه على إنستغرام.

وقال دجوكوفيتش "أتقدم باعتذاري لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة ولكل الذين تأثروا بسلوكي (...) أنا آسف".

وأضاف "أنا حزين حقاً ومستنزف بعد هذه القصة. لقد تلقيت بعض الأخبار عن الحكمة مساعدة الخطوط والمسؤولون عن البطولة أخبروني أنها، بفضل الله، تشعر بحالة جيدة. أنا آسف جداً لأنني تسببت لها بالكثير من التوتر. كان ذلك عن غير قصد على الاطلاق".

وختتم دجوكوفيتش رسالته قائلاً "بالنسبة لاستبعادي، يجب أن أقوم بتفكير عميق وأعمل على معالجة خيبة أملي لاستخلاص درس منها للمضي قدماً وتطوير نفسي كلاعب كرة مضرب وكإنسان".

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب "بسبب استبعاده، سيخسر دجوكوفيتش جميع النقاط التي حصل عليها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وسيتم تغريمه بالجوائز المالية التي حققها في البطولة بالاضافة إلى عقوبات أخرى محتملة".

وتشير قوانين البطولة بأنه أي لاعب يقوم بهذا النوع من التصرف حتى لو لم يكن عن قصد، يتم استبعاده.

وعلق بوستا الذي سيلاقي الكندي دينيس شابوفالوف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان السابع 6-7 (صفر-7 و6-3 و6-4 و6-3، قائلا "كنت احتفل مع مدربي بكسر الارسال. عندما سمعت ان حكمة الخط كانت على الأرض صُدمت. لم أتوقع أبداً هذا عندما ألعب ضد نوفاك"، مؤكداً أن الحادث كان "غير متعمّد. أعتقد أنه كان حظا سيئاً".

لم يكن محظوظاً

وبات دجوكوفيتش خامس لاعب يتم استبعاده من احدى البطولات الكبرى بعد الأميركي الشهير جون ماكنرو عام 1990 من بطولة استراليا، والالماني كارستن اريينس من رولان غاروس عام 1990، والنمساوي سيتفان كوبيك من رولان غاروس أيضاً عام 1995 والاميركي جف تارانغو من ويمبلدون عام 1995.

وتسارعت ردود الفعل حيث قال الألماني الكسندر زفيريف ان الصربي "لم يكن محظوظاً. لقد ضرب الكرة، من المؤسف انها ارتطمت بحكمة الخط، لاسيما المكان الذي أصيبت فيه. هناك قوانين، أعتقد أن المراقبين والجميع قاموا بعملهم فقط".