

وتغلب دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً على بروكسبي المصنف 99، 1-6، 6-3، 6-2، و6-2، ليحجز بطاقته إلى ربع النهائي لمواجهة الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف السادس (في الدورة) في إعادة لنهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي.

وقال دجوكوفيتش "سيكون الأمر مثيراً. إنه يحب المسرح الكبير. الإرسال الكبير، والمباراة الكبيرة بشكل عام. أعرف ما أتوقعه. سأحاول إعداد خطة مباراة جيدة وأتمنى تحقيق الأفضل".

ويسعى الصربي إلى رابع ألقابه الكبرى هذا الموسم في إنجاز لم يتكرر منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.

كما يسعى دجوكوفيتش إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبيرة الذي يتقاسمه حالياً مع الأسطورتين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال (20 لقباً لكل منهم).

وبدت الصدمة كبيرة في المباراة عندما تألق بروكسبي البالغ 20 عاماً والمشارك ببطاقة دعوة ولم يواجه دجوكوفيتش من قبل، في الشوطين الثاني والسادس ولعب إرسالين كاملين ليخطف المجموعة الأولى في 29 دقيقة.

وقال دجوكوفيتش "لقد لعب مجموعة أولى مثالية. لم أستطع فعل أي شيء. كنت لا أزال أتأقلم في الملعب".

وأضاف "يجب أن أقول إنها لم تكن بداية رائعة. كان جنسون متحمساً. كانت لديه خطة لعب واضحة، ينفذ تسديداته بشكل هائل. كنت متراجعاً، وكان يقرأ الللعبة جيداً على مدى مجموعة ونصف المجموعة".

لكن دجوكوفيتش عاد في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، وحسم ثلاث مجموعات متتالية، ليفوز بمباراته في ساعتين و59 دقيقة.