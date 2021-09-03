دجوكوفيتش دون عناء أمام غريكسبور من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 15:40 0:40 دقيقة تأهل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزه على الهولندي تالون غريكسبور بثلاث مجموعات متتالية. تقارير إخبارية نوفاك دجوكوفيتش بطولة الولايات المتحدة المفتوحة -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة تدخل متهور من لاعب منتخب فنزويلا على ميسي 0:40 دقيقة دجوكوفيتش دون عناء أمام غريكسبور 0:34 دقيقة المغربي حاريث ينتقل إلى مرسيليا 0:22 دقيقة مواجهة بيرو وأوروغواي تنتهي بالتعادل 1:24 دقيقة مواجهة فنزويلا والأرجنتين بحضور الجماهير 0:33 دقيقة فيفا يؤكد عدم تسامحه مع الاساءات العنصرية 0:39 دقيقة جونسون يدين الاساءات العنصرية ضد اللاعبين الإنكليز 0:25 دقيقة لقطة اليوم ... رياضي يطلب يد زميلته بطريقة مميزة 1:23 دقيقة بونوتشي يتحدث عن تعثر إيطاليا أمام بلغاريا 3:18 دقيقة هل تعثر إيطاليا أمام بلغاريا يعتبر نتيجة مخيبة؟