وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها التونسية البالغة 28 عاماً هذا الدور من البطولة، لتواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي سحقت المجرية دالما غالفي 6-2 و6-صفر.

ولم تكن بداية جابر مثالية في مباراتها، فارتكبت 22 خطأ مباشراً في المجموعة الأولى من أصل 34 بالمجمل.

غير أنها عادت من بعيد واكتسبت دقة في المبادلات، لتظفر بالمجموعتين الثانية والثالثة.

وقالت جابر بعد المباراة في ملعب لويس أرمسترونغ "لقد كانت مباراة مجنونة للغاية، شيلبي لعبت بشكل جيد للغاية. حتى عندما كنت متقدمة 5-1، جعلت الأمر صعباً بالنسبة لي، أنا سعيدة جداً لأنني واصلت القتال حتى النهاية".



