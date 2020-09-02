وبدت التشيكية متعبة أمام منافستها الفرنسية الواثقة فخسرت بواقع 6-1 ، 7-6 (7-2).

وستواجه غارسيا المصنفة 50 عالمياً الآن جينيفر برادي المصنفة 28 على البطولة في الدور الثالث يوم الجمعة.

وأكدت بليشكوفا ان الخسارة لا علاقة لها بكونها المصنفة أولى في البطولة بعد غياب لكل من المصنفة أولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي والثانية الرومانية سيمونا هاليب.

وقالت التشيكية (28 عاما) "كلا، ما من ضغط عليّ أبدا. هذا الامر لا علاقة له ابدا بالخسارة اليوم".

وبلغت المصنفة تاسعة عالمياً اليابانية ناومي أوساكا بدورها الدور الثالث بفوزها على الإيطالية كاميلا جيورجي بنتيجة 6-1 و6-2 في ساعة وتسع دقائق فقط.