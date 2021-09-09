وبات دجوكوفيتش على بعد مباراتين من تحقيق إنجاز كبير من خلال تتويجه في البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد وهو أمر لم يتحقق منذ 52 عاما وتحديدا عن طريق الأسترالي رود لايفر، وذلك بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 5-7 و6-2 و6-2 و6-3 في مباراة استمرت 3 ساعات و30 دقيقة.

كما يسعى دجوكوفيتش من خلال تتويجه في فلاشينغ ميدوز إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة الذي يتشاركه راهنًا مع السويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال (20 لقبا لكل منهم).

وكانت المباراة إعادة لنهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي والتي انتهت بفوز الصربي.

وقال دجوكوفيتش الساعي إلى إحراز اللقب للمرة الرابعة في نيويورك "أعتقد بأني قدّمت عرضا كبيرا في المجمل" مشيرا إلى أن الأشواط الثلاثة التي فاز بها كانت الأفضل له في هذه البطولة.

ويلتقي دجوكوفيتش مع زفيريف المصنف رابعًا عالميًا وحامل الذهبية الأولمبية في طوكيو.

ويعتبر زفيريف من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عطفًا على المستويات التي يقدمها أخيرًا، كما أنه كان أخرج دجوكوفيتش بالذات في نصف نهائي دورة طوكيو الأولمبية لكن المواجهات المباشرة بين اللاعبين تصبّ في مصلحة الصربي (6-3).

ولا يزال زفيريف يبحث عن لقب أول في البطولات الكبرى بعد أن اقترب كثيرًا في نهائي العام الماضي بعد تقدّمه بمجموعتين قبل أن يخسر أمام النمساوي دومينيك تيم 3-2.

وهذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها الألماني الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى "العام الماضي فزت أمام ست أشخاص فقط (بسبب غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا). لذا من الرائع عودة الجميع".

وتابع "ستكون مباراة نصف النهائي مثيرةً".