سابالينكا كانت الأفضل منذ البداية حيث حسمت المجموعة الأولى 6-3، ثم استمر تفوق اللاعبة البيلاروسية في المجموعة الثانية لتظفر بها بذات النتيجة وتتأهل للدور المقبل.

هذا وودعت التونسية أنس جابر المنافسات من الدور الثالث بخسارتها أمام البلجيكية إليزه ميرتينس بمجموعتين دون مقابل.

اللاعبة البلجيكية التي تحتل المركز السادس عشر عالمياً، كانت أفضل في المجموعة الأولى، وحسمتها 6-3 ثم حافظت ميرتينس على تفوقها في المجموعة الثانية رغم محولات أنس في تعديل النتيجة.

لتفوز اللاعبة البلجيكية 7-5، وتنضم إلى ركب المتأهلات إلى ثمن النهائي فيما توقف مشوار النجمة التونسية عند الدور الثالث.

وضمنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تأهلها إلى ثمن النهائي بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون رد.

المصنفة الخامسة عالمياً سيطرت على مجريات اللقاء فارضة هيمنتها على منافستِها المصنفةِ 27 عالمياً.

سفيتولينا حسمت المباراة في مجموعتين بواقع 6-4 في الأولى و6-2 في المجموعة الثانية محققة انتصارَها الثامن توالياً.