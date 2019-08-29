وحسمت اليابانية المجموعة الأولى لصالحها بعد 30 دقيقة فقط، قبل أن تتراجع في المجموعة الثانية أمام اللاعبة المتوجة بلقب دورة برونكس الأميركية الاسبوع الماضي، وتخسر إرسالها وتتأخر بنتيجة صفر-3.

إلا أنها استعادت بعدها زمام المبادرة وفازت بستة أشواط من أصل سبعة وتحسم المجموعة واللقاء لصالحها.

وعلقت أوساكا على فوزها بالقول "أنا سعيدة جدا لأني تفاديت خوض مباراة من ثلاث مجموعات".

وتابعت أوساكا "أنا ممتنة جدا لحضورهم... اردت أن أحسم اللقاء بسرعة لأني لم أكن أريد أن ينتظروا كثيرا تحت أشعة الشمس الحارقة".

وتلتقي أوساكا في الدور التالي مع الفائزة من مباراة المجرية تيميا بابوش (مصنفة 112) والأميركية ابنة الـ 15 ربيعا كوكو غوف، المصنفة 140 عالميا، التي وصلت إلى الدور الرابع في ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي.

وبإمكان غوف أن تصبح اصغر لاعبة تصل الى دور الـ 32 في نيويورك منذ الروسية آنا كورنيكوفا عام 1996.



