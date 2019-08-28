واحتاج وصيف بطل "فلاشينغ ميدوز" لعام 2014 إلى خمس فرص لحسم المواجهة قبل أن ينهيها لصالحه أمام المصنف 108 عالميًا.

وقال الياباني الذي كاد يهدر تقدمًا بخمسة اشواط لواحد في المجموعة الاخيرة، بعد اللقاء "كنت أعلم أنها ستكون صعبة لأنه يملك ارسالا جيدًا وقد أثبت ذلك اليوم".

وتابع صاحب الـ29 عامًا: "فقدت التركيز بعض الشيء. بعد التقدم 5-1، كنت أرسل للمباراة عند 5-2 وبدأ اللعب بطريقة أفضل مني. أنا سعيد بالفوز طبعًا، لقد كانت مباراة جيدة وأتطلع قدمًا للمقبلة".

هذا ويلتقي الفائز بـ12 لقبًا في مسيرته الاحترافية في الدور المقبل مع الفائز بين التشيلي كريستيان غارين (مصنف 31) والاسترالي اليكس دي مينور.