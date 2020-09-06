وأحكمت برادي، المصنفة 28 في البطولة، قبضتها على المباراة منذ البداية بضربة إرسال ساحقة واستغلت ضرباتها الأمامية القوية لتحطم دفاع كيربر.



وارتكبت كيربر خطأ مزدوجاً واتبعتهما بخطأين سهلين لتخسر إرسالها وتتقدم برادي 2-1 قبل أن تحسم اللاعبة الأميركية المجموعة في 22 دقيقة.

وعلى الرغم من طلب وقت للعلاج في منتصف المجموعة الثانية لم يتشتت تركيز برادي وأنقذت فرصتين لكسر إرسالها لتتقدم 5-3.

وأنهت المباراة بإرسال قوي أعادته كيربر خارج الملعب.

وقالت برادي: "(كيربر) لاعبة رائعة وتجعلك تقاتل من أجل كل نقطة".

وأضافت: "نزلت إلى أرض الملعب وأنا أعلم ما أريد وفخورة بنفسي".

وتلتقي برايدي تالياً مع الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا التي تفوقت على الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة ثامنة في البطولة و15 عالميا بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4 في ساعتين و37 دقيقة.

