بالدموع.. تصريح مؤثر للنجمة سيرينا ويليامس من قبل beIN SPORTS September 3, 2022 15:51 0:59 دقيقة عقب مغادرتها لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب من الدور الثالث، غلبت الدموع النجمة سيرينا ويليامس في تصريح عاطفي ومؤثر قالت فيه بإنها لن تعيد النظر في قرار اعتزالها "لكن لا أحد يعلم". مقابلات سيرينا ويليامس بطولة الولايات المتحدة المفتوحة -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة بالدموع.. تصريح مؤثر للنجمة سيرينا ويليامس 5:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في ديربي الميرسيسايد 3:26 دقيقة ناصر العطية في صدارة ترتيب رالي لبنان 2:52 دقيقة اختبار صعب لأستون فيلا أمام مانشستر سيتي 2:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد وريال بيتيس 2:33 دقيقة قدرات برشلونة على محك حقيقي في الأندلس 1:41 دقيقة ناغلسمان يمتدح أونيون برلين 1:04 دقيقة مدفيديف بسهولة إلى ثمن نهائي فلاشينغ ميدوز 3:08 دقيقة ديربي الميرسيسايد المشتعل بين إيفرتون وليفربول 7:57 دقيقة سيرينا وليامس تغادر فلاشينغ ميدوز