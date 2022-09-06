واصل النرويجي كاسبر رود المصنف السابع عالمياً مشواره الرائع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع في كرة المضرب، وبات أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-1 و6-4 و7-6 (7-4) الثلاثاء في نيويورك في ربع النهائي.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها رود البالغ من العمر 23 عاما دور الأربعة في فلاشينغ ميدوز، والمرة الثانية في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية بعدما خسر نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس امام الإسباني رافايل نادال.

ويلتقي رود المرشح لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الروسي دانييل مدفيديف في حال تتويجه باللقب وفشل الإسباني الآخر كارلوس ألكاراس الرابع عالمياً في ذلك، في نصف النهائي مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف.

وهو الفوز الرابع لرود على بيريتيني في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علما أنه كسر إرسال الإيطالي خمس مرات في مباراة اليوم وأنقذ سبع من أصل تسع كرات لتفادي خسارة إرساله.

وقال رود الذي كان متأخراً 2-5 في المجموعة الثالثة "كانت تلك بداية أفضل من أي وقت مضى في أي مباراة، كل شيء كان يسير في طريقي".