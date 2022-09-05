وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، الدور ربع النهائي للبطولة الأميركية وضربت موعدا مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش التي كانت أطاحت بالأميركية سيرينا وليامس من الدور الثالث الجمعة وتغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا الـ35 الأحد 7-6 (10-8) و6-1.

ووجهت جابر رسالة إلى الجماهير الأميركية من أجل دعهما في المباراة المقبلة قائلة "سأواجه أيلا التي تغلبت على سيرينا...".

ولم يسبق لجابر تخطي الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز سابقاً.

وبلغت الدور ذاته أيضاً الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة بفوزها على الأميركية أليسون ريسك-أمريتراج 6-4 و6-1، لتلاقي الأميركية الأخرى كوكو غوف الثانية عشرة الفائزة على الصينية جانغ شواي 7-5 و7-5.