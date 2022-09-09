وتلاقي البولندية في المباراة النهائية نظيرتها التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميًا والتي أزاحت الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة من نصف النهائي بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-3.

وهذه أول مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة رولان غاروس مرتين، نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

وقالت شفيونتيك الباحثة عن لقب كبير ثان هذه السنة بعد رولان غاروس "أمام أرينا، أنت بحاجة لطاقة كبيرة لتدفعها. أخفقت في المجموعة الأولى، لكني سعيدة للتعويض لاحقاً".

وعن مواجهة التونسية في النهائي، قالت الأولى عالمياً "مواجهتها كانت صعبة دوماً. ستكون مباراة بدنية. يدها جيدة جداً وهي قوية جداً من الخط الخلفي".