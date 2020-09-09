وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها كارينو (29 عاماً) الدور نصف النهائي في البطولة الأمريكية بعد الأولى عام 2017، وضرب موعداً مع الألماني ألكسندر زفيريف السابع والذي حجز بطاقته إلى دور الأربعة للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز بتغلبه على الكرواتي بورنا تشوريتش 1-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-1) و6-3.

وعانى كارينو كثيراً أمام الإرسالات النظيفة (26) والضربات الناجحة (76 مقابل 33) لمنافسه الكندي، لكنه نجح في الأخير في كسب المباراة وقطع الطريق للمرة الثانية أمام الكندي في مواصلة مشواره في البطولة.

واحتاج كارينو الذي بلغ ربع النهائي بعد إقصاء منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول عالمياً بسبب ضربه عن غير قصد حكمة الخطوط في المجموعة الأولى من مباراتهما الأحد، إلى أربع ساعات وثماني دقائق لتحقيق الفوز الرابع على شابوفالوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وقال كارينو "أنا منهار ولكنني سعيد جدًا جدًا. الأشهر الأخيرة كانت صعبة بالنسبة للجميع. أشعر بأنني محظوظ بالتواجد حيث أنا هذا المساء".





