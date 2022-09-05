وصعد تيافو المصنف السادس والعشرين عالمياً إلى الدور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على نادال المصنف الثالث عالمياً في الدور الرابع بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة (6-4 و4-6 6-4 و6-3).
وسيلتقي تيافو في الدور ربع النهائي مع الروسي أندريه روبليف.
وصعد تيافو المصنف السادس والعشرين عالمياً إلى الدور ربع النهائي من البطولة عقب تغلبه على نادال المصنف الثالث عالمياً في الدور الرابع بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة (6-4 و4-6 6-4 و6-3).
وسيلتقي تيافو في الدور ربع النهائي مع الروسي أندريه روبليف.
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