ويتطلع السويسري، حامل لقب 20 دورة كبرى، إلى إحراز لقبه الأول في فلاشينغ ميدوز منذ 2008 عندما توج مرة خامسة تواليا في نيويورك.

وفي مباراة مبكرة حسمها في ساعة و20 دقيقة، كان فيدرر أكثر اقناعا من أول مباراتين حيث خسر المجموعة الافتتاحية.

قال السويسري "لعبت بشكل مماثل. ربما كان (ايفانز) مرهقا لأنه لعب الليلة الماضية" بعد تأجيل مباراته بسبب الأمطار. لقد استمتعت بنفسي اليوم".

تابع "كانت المباراة أسرع من الليل وتحت السقف المغلق الذي يرفع من نسبة الرطوبة".

ويلتقي فيدرر، المصنف ثالثا في الدورة بعد غريميه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال، البلجيكي دافيد غوفان الخامس عشر أو الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وخرج وصيف 2014 والمصنف سابعا الياباني كي نيشيكوري أمام الاسترالي اليكس دي مينور 6-2 و6-4 و2-6 و6-3، ليحقق الأخير فوزه الأول على لاعب بين العشرة الأوائل عالميا.

ويلتقي دي مينور (20 عاما)، المصنف 38 عالميا، البلغاري غريغور ديميتروف أو البولندي كميل مايهشاك.