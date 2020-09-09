وفرضت أوساكا المصنفة رابعة في الدورة أفضليتها أغلب فترات المباراة وحققت فوزها الأول على رودجرز في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وأعربت اليابانية عن سعادتها بالفوز وبلوغ نصف نهائي البطولة التي توجت بلقبها عام 2018، وقالت "كان لديها الامتياز لأنها كانت تفوز علي دائماً، وبالتالي كان لدي إحساس بالثأر وأعتقد أن شعوري كان جيداً".

وتلتقي أوساكا (22 عاماً) في دور الأربعة مع الأميركية الأخرى جينيفر برايدي التي وصلت نصف نهائي البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.

وعلقت أوساكا التي توجت أيضاً بلقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019، على منافستها المقبلة قائلة "تتميز بقدرتها على تنويع الضربات خلال تبادل الكرات وأنا أحسدها عليها".