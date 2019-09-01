إذا أنهت أوساكا (21 عاما) بنتيجة 6-3 و6-صفر في 65 دقيقة، مسيرة غوف (15 عاما) التي تقدم أداء هذا الموسم دفع مواطنتها سيرينا وليامس لاعتبارها "مستقبل كرة المضرب".

وغلب التأثر على المتنافستين في ختام اللقاء، اذ لم تتمكن غوف من حبس دموعها، وعانقتها اليابانية بحرارة طالبة منها الانضمام لها في اللقاء الصحافي الذي يلي المباراة على أرض الملعب.

وقالت أوساكا "عندما صافحتها رأيت أنها كانت دامعة بعض الشيء. ثم تذكرت كم أنها صغيرة السن (...) كنت أريد منها أن ترفع رأسها عاليا، لا أن تغادر أرض الملعب حزينة. كنت أريد لها أن تدرك أنها حققت الكثير وهي ما زالت في هذه السن اليافعة".

وبدأت غوف التي كانت مصنفة أولى سابقا لدى الناشئين، مسيرتها الاحترافية عام 2018، ولمع نجمها هذه السنة في ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة بطولات الغراند سلام، حيث أقصت في الدور الأول الأميركية المخضرمة فينوس وليامس، وتابعت مسيرتها حتى الدور الرابع لتخسر أمام الرومانية سيمونا هاليب التي توجت باللقب في ختام البطولة.

وفي فلاشينغ ميدوز، أصبحت غوف أصغر لاعبة تصل الى الدور الثالث منذ الروسية آنا كورنيكوفا عام 1996. وقالت الأميركية اليافعة "هي (أوساكا) مذهلة وأنا سأتعلم الكثير من هذه المباراة".

وكانت أوساكا قد اختبرت بنفسها المشاعر المؤثرة صيف العام الماضي، عندما فازت في فلاشينغ ميدوز بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية، بعد مباراة نهائية مثيرة للجدل ضد سيرينا وليامس، شهدت مشادات بين الأخيرة وحكم المباراة، وصافرات استهجان من المشجعين ضد أوساكا.

وتلاقي اليابانية في الدور المقبل السويسرية بيليندا بنسيتش التي استفادت من انسحاب منافستها الأستونية أنيت كونتافيت بسبب المرض.

كما بلغت الكندية بيانكا أندرييسكو الدور الرابع بفوزها على الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6-4 و6-4، لتلتقي الرومانية الأصل، الاميركية تايلور تاونسند الفائزة على الرومانية سورانا كيرستيا 7-5 و6-2.

وودعت الهولندية كيكي برتنز السابعة أمام الألمانية جوليا غورغيس السادسة والعشرين 2-6 و3-6، بينما تأهلت البلجيكية إليز مرتنز الخامسة والعشرون بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-3 و6-3.