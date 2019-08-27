واحتاجت أوساكا إلى بذل جهود مضاعفة لتخرج فائزة في ساعتين و28 دقيقة.

وقالت أوساكا "لا اعتقد بأنني كنت مشدودة الأعصاب في حياتي مثل ما حصل في هذه المباراة كما انها ( بلينكوفا) لعبت بطريقة جيدة".

وأضافت "لقد بدأت بطريقة بطيئة جدا ولم أجد إيقاعي لكني كافحت قدر المستطاع ونجحت في تحقيق الفوز".

وكانت أوساكا في طريقها إلى خسارة المجموعة الأولى عندما تقدمت عليها منافستها الروسية 4-1 لكن اليابانية نجحت في الفوز بخمسة أشواط تواليا لتحسمها في صالحها.

وكادت أوساكا تحسم المباراة لصالحها عندما كسرت ارسال منافستها في الثانية لتتقدم 6-5 والإرسال في حوزتها لكن بلينكوفا أدركت التعادل 6-6 وفازت بالجولة الفاصلة. ولم تجد أوساكا صعوبة في الثالثة لتنهيها 6-2.

وختمت "غالبا ما اتعلم من المباريات الصعبة لكي اجهز نفسي للمباريات التالية".

وتُوجت أوساكا بباكورة ألقابها خلال مسيرتها في فلاشينغ ميدوز بالذات العام الماضي بفوزها على الأميركية سيرينا وليامس قبل ان تحرز أيضا بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وتلتقي أوساكا التي خرجت من الدور الاول لبطولة ويمبلدون هذا العام، البولندية ماغدا لينيت في الدور التالي.



