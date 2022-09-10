أنس جابر: "سأواصل العمل حتى أتوّج في الغراند سلام" من قبل beIN SPORTS September 11, 2022 00:37 2:26 دقيقة أكدت النجمة التونسية والعربية أنس جابر بأنها ستواصل العمل حتى تنجح في الظفر بألقاب في الغراند سلام. مقابلات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس أنس جابر -آخر الفيديوهات 4:08 دقيقة ماذا قالت شفيونتيك عن أنس جابر؟ 2:26 دقيقة أنس جابر: "سأواصل العمل حتى أتوّج في الغراند سلام" 2:05 دقيقة شفيونتيك تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 3:01 دقيقة نهضة بركان يتوج بكأس السوبر الإفريقية 4:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يتجاوز سلتا فيغو بدون صعوبات 4:24 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على قادش 21:22 دقيقة إسعاف أحد المشجعين في مباراة قادش وبرشلونة 4:01 دقيقة نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست 0:42 دقيقة الشوربجي يتوج بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2:50 دقيقة لايبتسيش يهزم دورتموند بثلاثية