

وتغلبت جابر المصنفة خامسة على الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عشرة 6-1 و6-3، وشفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 3-6 و6-1 و6-4.

وهذه نتيجة رائعة جديدة لجابر، بعد أن أصبحت أيضاً أول إفريقية تبلغ نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو.

وسيطرت جابر على غارسيا من البداية حتى النهاية في مباراة من طرف واحد دامت نحو ساعة.

قالت التونسية البالغة 28 عاماً "الشعور رائع. بعد ويمبلدون شعرت بضغط كبير علي، وأنا مرتاحة حقا للحفاظ على نتائجي".

تابعت ابنة قصر هلال "بدأ موسم الأرضيات الصلبة بشكل سيء نوعاً ما، لكني سعيدة لبلوغ النهائي هنا".

وفي المباراة الثانية، قلبت شفيونتيك تأخرها أمام سابالينكا إلى فوز بواقع 3-6 و6-1 و6-4 على ملعب أرثر آش.

وهذه أول مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة رولان غاروس مرتين، نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

وقالت شفيونتيك الباحثة عن لقب كبير ثان هذه السنة بعد رولان غاروس "أمام أرينا، أنت بحاجة لطاقة كبيرة لتدفعها. أخفقت في المجموعة الأولى، لكني سعيدة للتعويض لاحقاً".

وعن مواجهة التونسية في النهائي، قالت الأولى عالمياً "مواجهتها كانت صعبة دوماً. ستكون مباراة بدنية. يدها جيدة جداً وهي قوية جداً من الخط الخلفي".

