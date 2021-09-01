وحسمت جابر المجموعة الأولى نظيفة بكسبها ستة أشواط متتالية، قبل أن تنجح الكولومبية في كسب ارسالها للمرة الأولى مطلع المجموعة الثانية، لكن جابر كسبت ستة أشواط متتالية مرة ثانية وكسبتها 6-1 وبالتالي حسمت المباراة في صالحها.

وتأهلت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالمياً وحاملة اللقب إلى ذات الدور مستغلة انسحاب منافستها الصربية أولغا دانيلوفيتش لأسباب طبية بحسب ما أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب الأربعاء.

ولم يحدد المنظمون المشكلة الصحية التي تواجهها دانيلوفيتش.

كما تأهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا بتغلبها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-4 و6-2.

وبلغت الدور ذاته الرومانية سيمونا هاليب بفوزها على السلوفاكية كرستينا كوتشوفا 6-3 و6-1 في 68 دقيقة.

وتأهلت أيضاً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة بفوزها على الاسبانية ريبيكا ماساروفا 6-2 و7-5 والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على حساب الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين دون رد 6-3 و7-6 (7-1).

