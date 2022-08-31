نجحت النجمة التونسية، المصنفة خامسة عالمياً، في بلوغ ثالث أدوار بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام.

وتمكنت جابر من الفوز بالمجموعة الأولى بصعوبة بواقع سبعة أشواط لخمسة، قبل أن تتحكم بطريقة أفضل في إيقاع المواجهة في المجموعة الثانية متفوّقة بها بستة أشواط لاثنين لتنهي المباراة في ساعة و17 دقيقة.

في المقابل، حققت الصينية المغمورة وانغ جي يو مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها اليونانية ماريا ساكاري المصنفة ثالثة عالمياً بالفوز عليها 3-6 و7-5 و7-5.

واحتاجت الصينية المصنفة 75 عالمياً إلى ساعتين و43 دقيقة لتخطي اليونانية.