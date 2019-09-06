وتمكنت الكندية أندرييسكو المصنفة 15 في البطولة الأميركية، من مواصلة أدائها اللافت هذا العام، علما بأنها تشارك في القرعة الرئيسية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت في تخطي التصفيات في العامين الماضيين.

وسيكون لقاء السبت ثاني مواجهة مباشرة بين أندرييسكو وسيرينا، والثانية أيضا في مباراة نهائية، اذ سبق للكندية أن أحرزت لقب دورة تورونتو في بلادها في آب/أغسطس الماضي بعدما اضطرت سيرينا للانسحاب من المجموعة الأولى من مباراتهما النهائية بسبب إصابة في الظهر.

وأصبحت أندرييسكو ثاني لاعبة كندية تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد أوجيني بوشار (ويمبلدون 2014)، وتأمل في أن تصبح أول لاعبة من بلادها تتوج بلقب في الغراند سلام.

وقالت اللاعبة الشابة بشأن لقائها المرتقب ضد سيرينا "أردت أن ألعب في مواجهتها. أذكر أنني دائما ما كنت أقول لفريقي أنني أرغب في اللعب ضدها قبل اعتزالها. أنا أتطلع قدما لذلك"، متابعة "هي بطلة مذهلة على أرض الملعب وخارجه. سيكون الأمر ممتعا".

وتابعت "لا أعرف ماذا أقول. مواجهة سيرينا في نهائي بطولة الولايات المتحدة هو حلم يتحقق".

وأملت أندرييسكو التي حققت تقدما مذهلا هذا الموسم بعدما أنهت العام الماضي مصنفة في المرتبة 178 عالميا، في "أن أتمكن من الحفاظ على الزخم في المباراة النهائية. آمل في أن ألعب أفضل من اليوم".

وبدأت بنسيتش مباراة نصف النهائي بأفضلية نسبية، وسنحت لها فرصة لحسم المجموعة الأولى، اذ حصلت على فرصة كسر إرسال الكندية وهي متقدمة 5-4، لكن أندرييسكو أنقذتها وفرضت شوطا فاصلا تمكنت في خلاله من الفوز بالنقاط الخمس الأولى، وأنهته بنتيجة 7-3.

ولم تكن المجموعة الثانية أسهل للكندية، اذ وجدت نفسها متأخرة بنتيجة 2-5 والإرسال مع بنسيتش، لكن أندرييسكو تمكنت من الفوز بالأشواط الخمسة التالية، كاسرة خلال ذلك إرسال السويسرية ثلاث مرات، لتنهي المجموعة لصالحها 7-5 والمباراة في نحو ساعتين و15 دقيقة.

ورأت بنسيتش التي كانت تخوض المباراة نصف النهائي في بطولة كبرى للمرة الأولى أيضا في مسيرتها الاحترافية، أن الفارق "صنعته بعض النقاط التي غيّرت من مجرى كل شيء. أيضا في المجموعة الثانية أعتقد أنني حصلت على فرص عدة لكسر الإرسال دون أن أستغلها".

لكنها نوهت بمنافستها التي "تستحق بشكل تام أن تكون في النهائي".

