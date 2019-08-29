

حققت الأميركية المغمورة تايلور تاونسند مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة وبطلة ويمبلدون بفوزها عليها 2-6 و6-3 و7-6 (7-4) في الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى.

وهي المرة الثالثة تواليا التي تخرج فيها هاليب مبكرا من فلاشينغ ميدوز بعد سقوطها عند الحاجز الأول في العامين الماضيين أيضا، علما بأنها حصلت على فرصتين لحسم المباراة في صالحها من دون ان تنجح في استغلال اي منهما.

وقالت تاونسند التي حققت أول فوز لها على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات "هذا (الفوز) يعني لي الكثير. هذه المباراة ستعطيني دفعة معنوية هائلة لكي أتخلص من توتري ورفع الثقة بنفسي. شكك كثيرون بقدراتي على احداث اختراق ما، لكن ما حصل اليوم هو تأكيد بأني أسير على الطريق الصحيح وأقوم بالأشياء بطريقة صحيحة ايضا".

وكانت تاونسند خسرت المواجهات الثلاث السابقة لها ضد هاليب وكشفت بانها غيرت طريقة لعبها لكي تخرج فائزة، موضحة "في المباريات السابقة ضدها كنت اكتفي برد الكرات، كنت العب لتحاشي الهزيمة. اما اليوم فقررت اللعب من أجل الفوز".

وعادلت الاميركية بالتالية افضل نتيجة لها في احدى البطولات الكبرى بعد بلوغها الدور ذاته في بطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2014.

اما هاليب فقالت "لم أكن مُلهمة اليوم إطلاقا لكني كافحت. لقد خاب ظني، انه العام الثالث تواليا. كانت لدي تطلعات وكنت واثقة من نفسي، كنت قريبة جدا من تحقيق الفوز بعد ان حصلت على فرصة حسم المباراة مرتين، لكن هذه الامور تحصل في بعض الاحيان".

وقامت هاليب التي كانت بحاجة الى الفوز بلقب هذه البطولة لتصدر تصنيف رابطة المحترفات، بانتقاد ذاتي بقولها "انا مستاءة لانني لم اتبع التكتيك الصحيح في المباراة وبسبب مستوى لعبي. لكن الامور ليست دراماتيكية ايضا، فمنافستي لعبت جيدا وتستحق الفوز".

وخرجت مصنفة اخرى هي التشيكية كريستينا بليشكوفا السادسة بخسارتها امام الالمانية اندريا بيتكوفيتش 4-6 و4-6.

وتابعت التونسية انس جابر مشوارها في البطولة واخرجت البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش بفوزها عليها 3-6 و6-4 و6-2.

غوف في مواجهة أوساكا

وضربت الأميركية الشابة كوكو غوف موعدا مع اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب والمصنفة اولى في البطولة بفوزها على المجرية تيميا بابوش 6-2 و4-6 و6-4.

وظهرت غوف الى الاضواء عندما تغلبت على مواطنتها الشهيرة فينوس وليامس في بطولة ويمبلدون هذا العام.

وقالت غوف عن مواجهتها المرتقبة مع اوساكا "نحن شابتان لكنني جديدة على اللعبة. وبالتالي اشعر بالفضول لمعرفة كيف سألعب في مواجهتها. بطبيعة الحال اريد الفوز عليها. اريد الاستمتاع، سنرى كيف ستسير الامور".

وباتت غوف (15 عاما و5 اشهر) اصغر لاعبة تبلغ الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز منذ ان حققت ذلك الروسية أنا كورنيكوفا عام 1996.

واعتبرت غوف بان خوضها الزوجي الى جانب مواطنتها كاتي ماكنالي سيساعدها في مواجهة اوساكا، موضحة "في الزوجي تعمل على تحسين طريقة تسديد الكرات على الشبكة والضربات الخلفية. اعتقد بان خوضي الزوجي سيساعدني كثيرا في مواجهة ناومي".