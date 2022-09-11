وانتهت المجموعة الأولى بفوز ألكاراث 6-4، لكنه خسر الثانية 6-2، ثم فاز بالثالثة 7-6 (7-1). وحقق التفوق في الرابعة 6-3. وذلك في مباراة استمرت ثلاث ساعات و20 دقيقة.

وهذا أول فوز ببطولة غراند سلام في مسيرة ألكاراث الذي سيصعد أيضاً لصدارة التصنيف العالمي ويصبح بعمر 19 عاماً أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وهو اللقاء الثالث بين اللاعبين وفي جميع المواجهات كان الانتصار من نصيب الماتادور الإسباني الجديد ألكاراث.

وكان رود أيضاً يطمح للظفر بلقب كبير أول له وصدارة التصنيف العالمي.

كما أصبح ألكاراث أصغر لاعب يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005 والأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً و9 أشهر) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

كما أصبح اللاعب الذي ضرب 55 كرة فائزة و14 ارسالاً ساحقاً، أصغر متوّج في نيويورك منذ الأميركي بيت سامبراس في 1990.

في المقابل، كانت الخسارة الثانية في نهائي بطولة كبرى لرود هذا الموسم، بعد سقوطه أمام نادال في رولان غاروس، فيما كان يسعى أيضاً لتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

ومع إغلاق سقف الملعب، وقفت الجماهير قبل انطلاق المباراة النهائية دقيقة صمت في الذكرى الحادية والعشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وانقذ اللاعبان كرات مبكرة لكسر الارسال، قبل أن يحسم ألكاراث كسر الارسال الوحيد في المجموعة الأولى ويتقدّم 3-1.

خسر رود المجموعة، لكنه تفوّق بالروح الرياضية عندما أقر بكرة ارتطمت مرتين أمامه في الشوط الثامن ليفقد نقطته.

في المجموعة الثانية، أهدر ألكاراث الذي استهل المباراة وهو يتقدّم على رود 2-0 في المواجهات المباشرة، كرة لكسر الارسال (2-2). دفع الثمن لتقدّم رود 4-2، ثم المعادلة بمجموعة لواحدة.

تقدّم الإسباني سريعاً 2-0 في الثالثة، لكن رود البالغ 23 عاماً ردّ وحصل على فرصتين لحسمها في الشوط الثاني عشر الذي دام 11 دقيقة، إلا أن ألكاراث ضرب كرات طائرة دقيقة أنقذته. حسم الإسباني الشوط الفاصل (تاي بريك) الأول في هذه الدورة، ثم تفوّق بشكل واضح في المجموعة الرابعة 6-3.

