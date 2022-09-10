وكان تيافو قد أنهى المجموعة الأولى لصالحه (7-6) قبل أن يفوز ألكاراث بالمجموعتين الثانية والثالثة (6-3) و(6-1) ثم عاد تيافو وحقق التعادل في المباراة بعد فوزه بالمجموعة الرابعة (7-6) فلجأ اللاعبان للمجموعة الخامسة الفاصلة (6-3).

وقال ألكاراث بعد الفوز "عندما تلعب في نصف نهائي بطولة كبرى، عليك أن تعطي كل شيء، وتقاتل حتى الكرة الأخيرة، بغضّ النظر عمّا إذا كانت المباراة تدوم خمس أو ست ساعات...".

من جهته، قال تيافو "لقد قدّمت كل ما لديّ، لكن كارلوس كان قوياً جداً. هذه الخسارة موجعة فعلاً. سأعود يوماً ما وأفوز بهذه البطولة".

ويلاقي ألكاراث في المباراة النهائية نظيره النرويجي كاسبر رود، السابع عالمياً، الذي تخطّى عقبة الروسي كارن خاتشانوف بنتيجة 7-6 (7-5) و6-2 و5-7 و6-2.