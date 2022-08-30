ألكاراث المصنف الثالث في البطولة والرابع عالميا واجه ندية كبيرة من منافسه الأرجنتيني في المجموعتين الأولى والثانية حيث حسم كلتيهما بسبعة أشواط لخمسة، قبل أن يتعرض باييس المصنف السابع والثلاثون عالميا للإصابة ويضطر إلى الانسحاب حينما كان متأخراً بشوطين. ليواصل ألكاراث مشواره في البطولة التي بلغ في نسختها الماضية الدورَ ربعَ النهائي.

