أنهت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حلم الأميركية سيرينا ويليامس بمعادلة الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى لدى السيدات التي تملكه الاسترالية مارغاريت كورت (24)، بفوزها عليها في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3، وضربت موعداً في النهائي السبت مع اليابانية ناومي أوساكا الفائزة على الأميركية جينيفر برايدي 7-6 (7-1) و3-6 و6-3.

وتأهلت أزارينكا، المصنفة 27 عالمياً، إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى منذ خسارتها أمام وليامس نفسها في نهائي البطولة الأميركية عام 2013.

وعلقت أزارينكا على انتظارها سبعة أعوام للتأهل إلى نهائي إحدى بطولات "الغراند سلام" "إنه رقمي المفضل لذا أعتقد أن الأمر كان مقدراً أن يحصل".

وتابعت "أنا ممتنة جداً لهذه الفرصة، أنا ممتنة لأني تمكنت من اللعب أمام مثل هذه البطلة (وليامس) في نصف النهائي".

وقلبت أزارينكا تأخرها بالمجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة ثالثة في البطولة، إلى فوز مستحق على ملعب "آرثر آش" في ساعة و56 دقيقة.

وعن تخلفها بالمجموعة الاولى قالت "كنت أعلم أن الأمور لا تنتهي لحين حصولي على فرصة جديدة".

ولم يسبق للبيلاروسية الفائزة بلقبين في "الغراند سلام" أن فازت على وليامس في إحدى البطولات الكبرى، وبدا أن الأمر سيتكرر مجدداً في فلاشينغ ميدوز بعد خسارتها المجموعة الأولى 1-6.

غير أن تصميم أزارينكا على عدم تكرار السيناريو المؤلم في مواجهاتها السابقة منحها القوة لحسم المجموعتين التاليتين لصالحها وبالتالي المباراة، في إشارة واضحة إلى منافستها المقبلة على اللقب بأنها باتت جاهزة لرفع لقبها الثالث في الدورات الكبرى.

وأكدت البيلاروسية أنها في سن الـ 31 عاماً استعادت حقبتها الذهبية التي شهدت تتويجها بلقب بطولة استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013.

وعن المواجهة المرتقبة أمام أوساكا السبت قالت "أنا متحمسة للقاء أوساكا حيث كان من المفترض أو أواجهها قبل أسبوعين (في نهائي سينسيناتي). هي لاعبة قوية ويجب أن أكون قوية ولكن أن أتمتع أيضاً".

في المقابل أكدت المخضرمة سيرينا (38 عاماً) أنها ستنفض غبار خسارتها وخيبة أملها في عدم إحراز لقبها الـ 24 في البطولات الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، لترفع التحدي مجدداً في بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وقالت الأميركية "الأمر مخيب للآمال، ولكن في الوقت نفسه فعلت ما باستطاعتي"، وتابعت "أشعر، على غرار المرات السابقة، أني كنت قريبة (من الفوز) وأنه كان بإمكاني أن أفعل أفضل وشعرت اليوم أني قدمت الكثير".

وتلقت سيرينا هزيمتها الأولى أمام أزارينكا في إحدى البطولات الأربع الكبرى.



أوساكا للقب ثالث كبير

وكانت أوساكا، المصنفة تاسعة عالمياً، حجزت مقعدها في النهائي قبل ساعات قليلة من تأهل أزارينكا بإقصائها الأميركية برايدي (41 عالمياً)، لتصل إلى نهائي البطولة الأميركية بعد عامين من إحرازها اللقب.

وتسعى اليابانية، البالغة 22 عاماً، لإحراز لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد لقب البطولة الأميركية المفتوحة عام 2018 وأستراليا 2019، في آخر إنجاز كبير لها.

وعلقت أوساكا "أردت الخروج من فترة الحجر الصحي بحالة إيجابية، لا يهم إن خسرت أم فزت، ولكن مع العلم أني بذلت 100 بالمئة من الجهد".

وأظهرت أوساكا أمام برايدي (25 عاماً) صورة لاعبة صلبة وواثقة من نفسها، علماً أنها كانت وصلت إلى نهائي دورة سينسيناتي ولكنها أعلنت انسحابها قبل المباراة النهائية بسبب تعرضها لإصابة في الفخذ الأيسر، الأمر الذي سمح بتتويج أزارينكا بدون أن تلعب.

احتدمت المنافسة بين اللاعبتين في المجموعة الأولى، واحتفظت كل واحدة منهما بإرسالها، في وقت حصلت برايدي على فرصة لكسر إرسال أوساكا بدون أن تنجح في ترجمتها إلى فوز لصالحها، الأمر الذي استفادت منه اليابانية لتفرض تفوقها في الشوط الفاصل بسهولة وتحسم المجموعة.

وكررت الأميركية سيناريو الأولى في المجموعة الثانية، فحصلت على فرصة لكسر إرسال منافستها ولكن بخلاف ما حصل سابقاً نجحت في الكسر وتقدمت بنتيجة 5-3، وحافظت على تقدمها لتحسم المجموعة لصالحها وتعادل الأرقام.

وأردفت أوساكا "كنا نفوز بإرسالنا، واضطررت لتبديل أسلوب لعبي خلال ارسالها (برايدي)".

ومقابل هبوط إيقاع برايدي في المجموعة الثالثة الحاسمة، رفعت أوساكا من مستواها وحصلت على فرصتين لكسر إرسال منافستها لتتقدم 3-1 ومن ثم 4-1، قبل أن تنهي المجموعة والمباراة لصالحها.

