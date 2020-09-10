وبغلت أزارنكا وصيفة عامي 2012 و2013 ما قبل النهائي على حساب مرتنز، المصنفة 18 عالمياً، بنتيجة 6-1 و6-صفر في غضون ساعة و13 دقيقة فقط، لتجدد المنافسة مع غريمتها الأميركية سيرينا وليامس التي أسقطتها في نهائي العامين المذكورين.

وقالت المصنفة أولى سابقاً بعد اللقاء "كانت مباراة جيدة. شعرت وكأنني جعلت الملعب كبيراً بالنسبة لها اليوم، الأمر الذي نجح فعلاً".

وفشلت مرتنز في الحفاظ على شوط ارسالها ولو مرة في اللقاء وفازت بنسبة 19 في المئة فقط من النقاط على ارسالها الثاني.

وتسعى أزارنكا، المصنفة 27 عالمياً، للقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى والأول منذ احرازها لقبي أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013.

