هاليب إلى ثمن نهائي أميركا المفتوحة للتنس



وعانت هاليب الفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2018 وبطولة ويمبلدون الإنكليزية عام 2019، من إصابات عدة في الآونة الأخيرة وغابت عن الملاعب لفترة 3 أشهر قبل أن تعود قبل فترة وتشارك في دورة مونتريال الكندية الشهر الماضي لكنها غادرت المنافسات مبكراً.



وكان اللعب سجالاً بين اللاعبتين في المجموعة الأولى وحسمتها الرومانية بعد شوط فاصل ماراتوني استمر 17 دقيقة.

وردّت ريباكينا التي بلغت ربع نهائي رولان غاروس هذا العام التحية في المجموعة الثانية وفازت بها 6-4، قبل أن تعود الكلمة الأخيرة لهاليب في المجموعة الثالثة الحاسمة.



وكانت أفضل نتيجة حققتها هاليب في البطولة الأميركية بلوغها الدور نصف النهائي عام 2015.



وتلتقي هاليب، المصنفة ثانية عشرة في فلاشينغ ميدوز هذا العام، في الدور التالي الفائزة في مباراة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة أو الروسية داريا كاساتكينا الخامسة والعشرين.



وبلغت الإسبانية غاربيني موغوروسا التاسعة ثمن النهائي أيضاً بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا آزارنكا الثامنة عشرة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة بواقع 6-4 و3-6 و6-2.

كانت المباراة مواجهة بين لاعبتين تصدرتا التصنيف العالمي للمحترفات سابقاً.



وقالت موغوروسا بعد الفوز: "دائماً ما أعاني في هذه البطولة، لكن الأمور تسير بشكل جيد هذا العام وأريد المواصلة على هذا النهج".

وستلعب النجمة الإسبانية مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا الثامنة والفائزة على الروسية راخيموفا 6-4 و6-2.