ميرتنز تطيح بكينين خارج منافسات أميركا المفتوحة

بعد المفاجأة المدوية التي حققتها أوائل العام بإحرازها لقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الإسبانية غاربيني موغوروتسا، كانت كينين تمني النفس بالذهاب بعيدا أيضا على أرضها في فلاشينغ ميدوز، إلا أن مشوار ابنة الـ21 ربيعا انتهى في الدور الرابع على يد البلجيكية ميرتنز بالخسارة أمامها 3-6 و3-6 في ساعة و14 دقيقة فقط.

وبدأ التأثر واضحا على الأميركية الشابة التي أقرت بعد اللقاء "لقد بكيت (مباشرة بعد الخسارة). أنا أحاول الآن أن أحبس دموعي. لست سعيدة بالمباراة. الليلة لن تكون رائعة لأني محبطة بطبيعة الحال بسبب ما حصل. أنا أكره الخسارة".

ووضعت كينين نصب عينيها محاولة التعويض في بطولة رولان غاروس التي كانت مقررة في أواخر أيار/مايو كثانية البطولات الأربع الكبرى لكنها أرجئت لما بعد فلاشينغ ميدوز بسبب "كوفيد-19"، موضحة "أنا أحب رولان غاروس (شاركت في العامين الماضيين حيث انتهى مشوارها عند الدورين الأول والرابع تواليا). لقد اختبرت مشاركة رائعة العام الماضي".

وأشارت إلى أنه بعد وصولها حتى الدور الرابع في البطولة الفرنسية "بدأت الأمور تسير كما أريد. بدأت ألعب بشكل أفضل... أنا متحمسة جدا للتواجد هناك".

وتلتقي ميرتنز، المصنفة 16 في البطولة، في ربع النهائي البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، وصيفة عامي 2012 و2013 التي بلغت هذا الدور بعد فوزها على التشيكية كارولينا موتشوفا العشرين 5-7 و6-1 و6-4.