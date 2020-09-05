ميدفيديف يواصل تقديم عروضه الجيدة في فلاشينغ ميدوز

وأخذ المصنف الثالث بالبطولة زمام المبادرة مبكراً، وكسر إرسال وولف ليتقدم 3-2 في المجموعة الأولى التي ارتكب خلالها خطأين سهلين فقط في أداء شبه مثالي.

واستغل اللاعب الروسي أول فرصة لكسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية بعد خطأين سهلين من وولف وبدا مسيطراً تماماً وسدد ثماني ضربات إرسال ساحقة من بينها واحدة حسم بها المجموعة.



وخسر ميدفيديف أول أشواط إرساله بالبطولة في المجموعة الثانية على يد وولف، الذي نجح في مجاراة منافسه الروسي في التسديدات القوية لكنه ارتكب 41 خطأ سهلاً مقابل عشرة لميدفيديف.

وقال ميدفيديف عن وولف "أنا واثق أنه سيتقدم في التصنيف العالمي. فعلت كل ما في وسعي لأجعل الأمور صعبة عليه".

وفي مباراة أخرى، فاز الألماني ألكسندر زفيريف، الخامس في البطولة، على الفرنسي أدريان مانارينو 6-7 (4-7) و6-4 و6-2 و6-2.

وسيلاقي زفيريف في الدور الرابع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الفائز على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 7-6 (7-2) و4-6 و6-2 و6-1.

