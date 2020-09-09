ميدفيديف يبلغ نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة

وفي ربع النهائي تفوق ميدفيديف المصنف الثالث في البطولة على مواطنه آندريه روبليف (المصنف العاشر) بثلاث مجموعات مقابل لاشيء بواقع 7-6 (8-6)، 6-3، 7-6 (7-5) خلال ساعتين و27 دقيقة.

ويلتقي ميدفيديف في المربع الذهبي مع الفائز من المباراة المرتقبة بينالنمساوي دومينيك ثيم المصنف الثاني في البطولة والأسترالي أليكس دي مينور المصنف 21 في البطولة.

وهذه أول مواجهة روسية خالصة في دور الثمانية بواحدة من البطولات الأربع الكبرى منذ مواجهة إيجور أندريف ونيكولاي دافيدنكو في رولان غاروس عام 2007.

وظهر ميدفيديف بشكل رائع وسيطر على المباراة وواصل التألق بالوصول إلى قبل النهائي دون خسارة أي مجموعة.

ولم يسبق لأي لاعب في حقبة الاحتراف الفوز بلقب بطولة أميركا المفتوحة في منافسات الرجال دون خسارة أي مجموعة.

وفي ظل غياب روجر فيدرر ورفائيل نادال، واستبعاد نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول بسبب ضرب الكرة في مراقبة الخط، فإن ميدفيديف أظهر لماذا أصبح أبرز المرشحين لحصد اللقب.

ولم يمنح ميدفيديف المصنف الثالث مواطنه روبليف أي فرصة لكسر الإرسال طوال المباراة بينما سجل 16 إرسالاً ساحقاً.