مدفيديف يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في بطولة أميركا

وسيلتقي المصنف الأول عالمياً في الدور المقبل مع وو ييبينغ (174) الذي أصبح أول لاعب صيني يبلغ الدور الثالث في نيويورك وأول لاعب من بلاده يبلغ الدور ذاته من بطولة كبرى منذ خو سين خي عام 1946 في ويمبلدون بعد فوزه على البرتغالي نونو بروغيش 6-7 (3-7)، 7-6 (7/4)، 4-6، 6-4، 6-4.

وقال الروسي بعد المباراة "بشكل عام أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته في المجموعة الثالثة. مع نهاية المباراة كانت الامور تتحسن. الامر الاهم هو الفوز وبثلاث مجموعات".

وفاجأ البريطاني جايك درابر (53 عالميًا) الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثامن وأخرجه بثلاث مجموعات نظيفة 6-4، 6-4، 6-4 ليواجه تاليًا الروسي كارن خاتشانوف الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-3، 6-3، 5-7، 6-4.

وتأهل النرويجي كاسبر رود السابع على حساب الهولندي تيم فان ريتهوفن 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-4 على أن يلتقي الأميركي تومي بول الفائز على مواطنه سيباستيان كوردا.

وتبرز مواجهة الإيطالي ماتيو بيريتيني (14 عالميًا) والبريطاني أندي موراي في الدور الثالث بعد فوز الأول على الفرنسي هوغو غرونييه 2-6، 6-1، 7-6 (7/4)، 7-6 (9/7) والثاني على الأميركي إيميليو نافا 5-7، 6-3، 6-1، 6-صفر.

وتأهل الأسترالي المشاغب نيك كيريوس على حساب الفرنسي بنجامان بونزي 7-6 (7/3)، 6-4، 4-6، 6-4.

