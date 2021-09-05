مدفيديف يصعد إلى ربع النهائي من دون معاناة

ولم يجد مدفيديف صعوبة تذكر في تخطي عقبة البريطاني دانيال إيفانز الرابع والعشرين في البطولة بالفوز عليه 6-3 و6-3 و6-3، ليبلغ ربع النهائي الثالث له هذا الموسم في الغراند سلام والثالث توالياً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي وصل إلى مباراتها النهائية عام 2019 قبل الخسارة أمام الإسباني الغائب عن نسخة هذا العام رافايل نادال.

وبعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الأولى ليتقدم 3-1 في طريقه لحسمها من دون صعوبة، ضرب مدفيديف بقوة في مستهل الثاني وكسر إرسال منافسه البريطاني في الشوط الأول إلا أنه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط السادس ما سمح لإيفانز بإدراك التعادل 3-3.

إلا أن الروسي كشر عن أنيابه وحسم الشوط التالي نظيفاً على إرسال منافسه ابن الـ31 عاماً الذي عادل أفضل نتيجة له في الغراند سلام (أستراليا المفتوحة عام 2017)، ليتقدم 4-3 ثم 5-3 و6-4 قبل أن يواصل تفوقه في الثالثة التي شهدت انتزاعه شوطين على ارسال منافسه حاسماً إياها 6-3 والمباراة في ساعة و43 دقيقة.

ولم يخسر مدفيديف الذي وصل بداية الموسم الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم إلى ربع نهائي رولان غاروس حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أي مجموعة في طريقه الى ربع نهائي البطولة الأميركية حيث سيلتقي الصاعد من التصفيات الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب الذي حقق الإنجاز وبلغ ربع النهائي بفوزه الماراتوني على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر 6-3 و6-4 و5-7 و5-7 و6-1 في 4 ساعات و20 دقيقة.

وبات ابن الـ25 عاماً المصنف 117 عالمياً ثالث لاعب فقط يصل الى هذا الدور بعد خوضه التصفيات في البطولة الأميركية الى جانب الفرنسي نيكولا إسكودي عام 1999 واللوكسمبورغي جيل مولر عام 2008.