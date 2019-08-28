فيدرر إلى ثالث أدوار فلاشينغ ميدوز

وقلب فيدرر المصنف ثالث عالمياً خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة 3-6 إلى فوز بواقع 6-2 و6-3 و6-4.

وأسوة بلقاء الدور الأول أمام الهندي المغمور سوميت ناغال، خسر حامل لقب 20 بطولة كبرى مجموعة أولى ارتكب خلالها 17 خطأ مباشرًا، قبل أن يجد إيقاعه بدءًا من الثانية أمام المصنف 99 عالميًا.

وتمكن حامل لقب "فلاشينغ ميدوز" في خمس مناسبات (2004-2008) من كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الثانية ليتقدم 2-0 قبل أن يحسمها لصالحه بعد خطأ مزدوج للبوسني.

ومع تحسن الإرسال، أمضى فيدرر (38 عامًا) قدمًا وحقق الفوز في غضون ساعتين و22 دقيقة.

وقال فيدرر : "إنها أشبه بالمباراة الأخرى، حاولت أن أرتكب أخطاء أقل وأن أكون أكثر شراسة. أعتقد أنني أحتاج لبعض الوقت."

وتابع وصيف بطولة ويمبلدون "تمكنت من تحسين إرسالي بعد مجموعة أولى سيئة، تمكنت من إيجاد ايقاعي. قلت لنفسي أنه يجب أن أصمد وإلا أخسر شوط إرسالي وهذا ما شكل فارقًا كبيرًا."

ويلتقي فيدرر في الدور الثالث من البطولة المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، مع الفائز من مباراة البريطاني دانييل إيفانز والفرنسي لوكاس بوي.

