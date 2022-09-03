فلاشينغ ميدوز: نوري إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في مسيرته



وضرب البريطاني ابن الـ 27 عاماً "المصنف تاسعاً عالمياً"، موعداً في الدور التالي مع الفائز من مباراة الروسي أندري روبليف (11) والكندي دنيس شابوفالوف (21).



ولم يخسر نوري الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام أي مجموعة في نيويورك حتى الآن.



وبدا نوري صلباً في طريقه لتحقيق فوزه الثالث في نفس عدد المواجهات على رونه، المصنف 33 عالمياً، بعد فوزه مرتين في ليون حيث توج لاحقاً، وفي دورة سينسيناتي ألف نقطة للماسترز حيث وصل إلى المربع الذهبي.