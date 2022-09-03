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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

فلاشينغ ميدوز: نوري إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في مسيرته

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تأهل البريطاني كاميرون نوري، للمرة الأولى في مسيرته إلى ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه السبت على الدنماركي هولغر رونه 7-5 و6-4 و6-1.

Reuters


وضرب البريطاني ابن الـ 27 عاماً "المصنف تاسعاً عالمياً"، موعداً في الدور التالي مع الفائز من مباراة الروسي أندري روبليف (11) والكندي دنيس شابوفالوف (21).

ولم يخسر نوري الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام أي مجموعة في نيويورك حتى الآن.

وبدا نوري صلباً في طريقه لتحقيق فوزه الثالث في نفس عدد المواجهات على رونه، المصنف 33 عالمياً، بعد فوزه مرتين في ليون حيث توج لاحقاً، وفي دورة سينسيناتي ألف نقطة للماسترز حيث وصل إلى المربع الذهبي.  

بطولة أميركا المفتوحة للتنس كاميرون نوري هولغر رونه
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