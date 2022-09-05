فلاشينغ ميدوز: كيريوس يجرد مدفيديف من اللقب

وهي المرة الأولى يبلغ فيها الأسترالي المصنف في المركز 25 عالميا و23 في البطولة، الدور ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز.

ويلتقي كيريوس الذي خسر نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، في الدور المقبل مع الروسي الآخر كارن خاتشانوف الـ31 عالميا والـ27 في البطولة الفائز على الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 4-6 و6-3 و6-1 و4-6 و6-3 في ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وكانت المرة الثالثة التقي فيها كيريوس مع مدفيديف هذا العام، حيث حسم الروسي المواجهة الأولى في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كانون الثاني/يناير، ورد الأسترالي في الدور ذاته من دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في آب/أغسطس الماضي.

وقال كيريوس (27 عاماً) "أنا سعيد لأنني تمكنت أخيرًا من أن أظهر في نيويورك كيف يمكنني اللعب بشكل جيد. أعمل كل يوم، بجد حقًا".

وأضاف "لقد كانت مباراة رائعة، ومن الواضح أن دانييل لعب تحت ضغط كبير لأنه كان يدافع عن اللقب، لكني لعبت بشكل مذهل في الشهرين الماضيين".

وبخسارته اليوم، سيفقد مدفيديف المركز الأول في التصنيف العالمي لصالح الإسباني رافايل نادال الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع أو النرويجي رود كاسبر الخامس والذين لا يزالون في المنافسة.

وأشاد مدفيديف بمنافسه الأسترالي مؤكداً أنه رفع مستوى لعبه إلى نفس مستوى نادال ودجوكوفيتش.

وقال الروسي "نيك اليوم لعب نوعاً ما على مستوى نوفاك ورافا"، مضيفاً "إذا لعب بهذه الطريقة حتى نهاية البطولة، فلديه كل الفرص للفوز بها".

