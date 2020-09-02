فلاشينغ ميدوز: كيربر إلى الدور الثالث

وتلعب المصنفة أولى عالمياً سابقاً و23 حالياً في المباراة المقبلة مع احدى الأميركيتين ان لي او أليسون ريسك، في سعيها لبلوغ الدور ثمن النهائي الذي لم تتأهل إليه من عام فوزها بلقبها الوحيد في البطولة الأميركية، علما أنها خرجت في نسخة العام الماضي من الدور الأول.

وواصلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سادسة في البطولة تقدمها بفوزها على الأوكرانية كاترينا كوزولوفا 7-6 (7-3) و6-2.

وتسعى بطلة ويمبلدون 2011 و2014 لثالث ألقابها في بطولات الغراند سلام رغم بلوغها عامها الثلاثين، وعدم تخطيها سابقا الدور ربع النهائي لفلاشينغ ميدوز.

وستقابل كفيتوفا في المباراة المقبلة مع الفائزة من البلجيكية كريستين فليبكينس أو الأميركية جسيكا بيغولا.

وتغلبت الكرواتية بترا مارتيش المصنفة ثامنة على الأوكرانية كاتيرينا بوندارينكو 6-3 و6-4، فيما تخطت البلغارية ألياكساندرا ساسنوفيتش بسهولة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-1 و6-2.

وودعت الفرنسية كريستينا ماليندوفيتش البطولة من الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية باربارا غراتشيفا 6-1 و 6-7 (2-7) و6-صفر.

كما تأهلت الاستونية أنيت كونتافييت المصنفة 14 إلى الدور الثالث بفوزها على السلوفينية كايا جوفان 6-4 و6-1.

