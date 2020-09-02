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الدوري الفرنسي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

فلاشينغ ميدوز: كيربر إلى الدور الثالث

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بلغت الألمانية انجليك كيربر بطلة نسخة العام 2016 الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على مواطنتها انا-لينا فريدسمان 6-3 و7-6 (8-6) الأربعاء.

AFP

وتلعب المصنفة أولى عالمياً سابقاً و23 حالياً في المباراة المقبلة مع احدى الأميركيتين ان لي او أليسون ريسك، في سعيها لبلوغ الدور ثمن النهائي الذي لم تتأهل إليه من عام فوزها بلقبها الوحيد في البطولة الأميركية، علما أنها خرجت في نسخة العام الماضي من الدور الأول.

وواصلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سادسة في البطولة تقدمها بفوزها على الأوكرانية كاترينا كوزولوفا 7-6 (7-3) و6-2.

وتسعى بطلة ويمبلدون 2011 و2014 لثالث ألقابها في بطولات الغراند سلام رغم بلوغها عامها الثلاثين، وعدم تخطيها سابقا الدور ربع النهائي لفلاشينغ ميدوز.

وستقابل كفيتوفا في المباراة المقبلة مع الفائزة من البلجيكية كريستين فليبكينس أو الأميركية جسيكا بيغولا.

وتغلبت الكرواتية بترا مارتيش المصنفة ثامنة على الأوكرانية كاتيرينا بوندارينكو 6-3 و6-4، فيما تخطت البلغارية ألياكساندرا ساسنوفيتش بسهولة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-1 و6-2.
وودعت الفرنسية كريستينا ماليندوفيتش البطولة من الدور الثاني بخسارتها أمام الروسية باربارا غراتشيفا 6-1 و 6-7 (2-7) و6-صفر.

كما تأهلت الاستونية أنيت كونتافييت المصنفة 14 إلى الدور الثالث بفوزها على السلوفينية كايا جوفان 6-4 و6-1.
 

فلاشينغ ميدوز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بترا كفيتوفا أنجليك كيربر
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